Строительство завода Hino в Подмосковье начнётся в апреле
- РИА Новости
«Проект строительства завода начнётся буквально в конце апреля месяца. 24 апреля меня пригласили на закладку, а уже через год в конце апреля или мая должны выйти первые машины», — сказал он.
Кроме того, Воробьёв отметил, что к открытию готовится завод Mercedes в Солнечногорском районе.
На обоих предприятиях предусмотрены площадки для расширения.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.