Строительство завода Hino в Подмосковье начнётся в апреле

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Японская компания Hino подтвердила планы по строительству завода в Химках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьёва.
Строительство завода Hino в Подмосковье начнётся в апреле
  • РИА Новости

«Проект строительства завода начнётся буквально в конце апреля месяца. 24 апреля меня пригласили на закладку, а уже через год в конце апреля или мая должны выйти первые машины», — сказал он.

Кроме того, Воробьёв отметил, что к открытию готовится завод Mercedes в Солнечногорском районе.

На обоих предприятиях предусмотрены площадки для расширения.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.

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