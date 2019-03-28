Строительство завода Hino в Подмосковье начнётся в апреле

Японская компания Hino подтвердила планы по строительству завода в Химках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьёва.

«Проект строительства завода начнётся буквально в конце апреля месяца. 24 апреля меня пригласили на закладку, а уже через год в конце апреля или мая должны выйти первые машины», — сказал он.

Кроме того, Воробьёв отметил, что к открытию готовится завод Mercedes в Солнечногорском районе.

На обоих предприятиях предусмотрены площадки для расширения.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.