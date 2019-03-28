Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.

«Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФНС.

Отмечается, что между ФНС России и Королевской налогово-таможенной службой Великобритании налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступил с основным докладом на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).