ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка
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Отмечается, что банк работал с 1994 года.
В сообщении уточняется, что Международный расчётный банк не является участником системы страхования вкладов.
14 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк развития технологий и сбережений».
Ранее ЦБ отозвал лицензии у «Роскомснаббанка», а также у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».