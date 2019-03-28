ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

Центробанк с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчётного банка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Отмечается, что банк работал с 1994 года. В сообщении уточняется, что Международный расчётный банк не является участником системы страхования вкладов. 14 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк развития технологий и сбережений». Ранее ЦБ отозвал лицензии у «Роскомснаббанка», а также у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».