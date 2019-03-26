ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

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Центробанк впервые с 2015 года принял решение о государственной регистрации банка и выдачи ему лицензии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Банк России принял решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Банк 131» (г. Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», — сообщили в ЦБ.

Отмечается, что Банк России принял это решение 13 марта, после чего документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.

«МИФНС России №18 по Республике Татарстан 21 марта 2019 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации банка», — говорится в заявлении регулятора.

Как сообщает РИА Новости, последний раз ЦБ зарегистрировал банк 28 апреля 2015 года.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил работу Центробанка по отзыву лицензий.

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