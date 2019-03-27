Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением провести серию совещаний по выравниванию социально-экономического развития регионов. По его словам, следует сделать упор на территориях, которые нуждаются в повышенном внимании.

Как сообщает ТАСС, Медведев отметил неоднородность социально-экономической ситуации в российских регионах.

«Задача государства — предложить инструменты развития, которые позволят эту ситуацию выравнять», — сказал он на совещании о социально-экономическом развитии регионов.

По словам премьера, наиболее сложная ситуация наблюдается в Мордовии, Калмыкии, Республике Алтай, Марий Эл, Саратовской, Пензенской, Курганской областях и Республике Тыва.

Ранее стало известно, что министр экономического развития России Максим Орешкин будет курировать от федерального правительства вопросы социально-экономического развития Тывы.