Орешкин назначен куратором Тывы
- РИА Новости
Он заявил, что в ближайшие недели необходимо решить все вопросы для начала строительства железной дороги Кызыл — Курагино.
«Главная задача сейчас, буквально ближайших недель, — завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл — Курагино, чтобы все документы были финализированы», — приводит РИА Новости слова Орешкина.
Он отметил, что планирует в ближайшие месяцы провести в Тыве совещание по социально-экономическому развитию республики.
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.