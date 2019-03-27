Орешкин назначен куратором Тывы

Министр экономического развития России Максим Орешкин будет курировать от федерального правительства вопросы социально-экономического развития Тывы.

Он заявил, что в ближайшие недели необходимо решить все вопросы для начала строительства железной дороги Кызыл — Курагино.

«Главная задача сейчас, буквально ближайших недель, — завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл — Курагино, чтобы все документы были финализированы», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Он отметил, что планирует в ближайшие месяцы провести в Тыве совещание по социально-экономическому развитию республики.

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.