Орешкин назначен куратором Тывы

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Министр экономического развития России Максим Орешкин будет курировать от федерального правительства вопросы социально-экономического развития Тывы.
Орешкин назначен куратором Тывы
  • РИА Новости

Он заявил, что в ближайшие недели необходимо решить все вопросы для начала строительства железной дороги Кызыл — Курагино.

«Главная задача сейчас, буквально ближайших недель, — завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл — Курагино, чтобы все документы были финализированы», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Он отметил, что планирует в ближайшие месяцы провести в Тыве совещание по социально-экономическому развитию республики.

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.

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