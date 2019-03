Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Как отмечается, EA планирует сократить 350 человек в ряде департаментов и скорректировать международную стратегию.

Представитель компании сообщил, что она сфокусируется на поиске других возможностей обслуживать геймеров в этих странах.

Electronic Arts известна такими игровыми сериями, как FIFA, The Sims, Harry Potter и Need for Speed.