Медведев рассказал о проекте Амурского газоперерабатывающего завода

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о финансировании строительства Амурского газоперерабатывающего завода, который должен стать крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объёму переработки газа.
Медведев рассказал о проекте Амурского газоперерабатывающего завода
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания наблюдательного совета ВЭБ.

«Бюджет проекта очень большой — порядка €19 млрд, треть этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоставить пул российских, китайских и европейских кредиторов», — цитирует ТАСС Медведева.

Он добавил, что «участие ВЭБ предполагается в объёме €1,5 млрд».

В июне 2018 года глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что Амурская область получит 6,3 млрд рублей из федерального бюджета на социально-экономическое развитие.

При этом он отметил, что особое внимание будет уделено городу Свободному, рядом с которым строится Амурский газоперерабатывающий завод.

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