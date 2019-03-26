Медведев рассказал о проекте Амурского газоперерабатывающего завода
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- РИА Новости
Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания наблюдательного совета ВЭБ.
«Бюджет проекта очень большой — порядка €19 млрд, треть этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоставить пул российских, китайских и европейских кредиторов», — цитирует ТАСС Медведева.
Он добавил, что «участие ВЭБ предполагается в объёме €1,5 млрд».
В июне 2018 года глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что Амурская область получит 6,3 млрд рублей из федерального бюджета на социально-экономическое развитие.
При этом он отметил, что особое внимание будет уделено городу Свободному, рядом с которым строится Амурский газоперерабатывающий завод.