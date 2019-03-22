Эксперт считает рубль крайне недооценённой валютой

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Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян прокомментировал в разговоре с «Российской газетой» ситуацию с курсом рубля.
Эксперт считает рубль крайне недооценённой валютой
  • Reuters

«Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооценённым. Даже на фоне сильного оттока капитала в первые два месяца года валютная позиция всё равно остаётся положительной — платёжный баланс вырос на 8,3%, до $22,3 млрд», — сказал он.

По его словам, с точки зрения фундаментальных факторов есть небольшой потенциал укрепления российской валюты.

Ранее экономист Владислав Жуковский, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России», в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.

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