Эксперт считает рубль крайне недооценённой валютой
- Reuters
«Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооценённым. Даже на фоне сильного оттока капитала в первые два месяца года валютная позиция всё равно остаётся положительной — платёжный баланс вырос на 8,3%, до $22,3 млрд», — сказал он.
По его словам, с точки зрения фундаментальных факторов есть небольшой потенциал укрепления российской валюты.
Ранее экономист Владислав Жуковский, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России», в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.