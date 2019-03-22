Венгрия заявила о гарантиях от «Газпрома» на поставку газа в 2020 году

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила гарантии поставок природного газа от «Газпрома» в 2020 году независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Венгрии.

«Сегодня генеральный директор «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки природного газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — заявил Сийярто.

Ранее он заявил, что политика западноевропейских стран в энергетических проектах представляет собой пример двойных стандартов.

По его словам, у стран Западной Европы гораздо более тесные отношения с Россией, чем у Венгрии, они заключают с Москвой огромные сделки на сотни миллионов евро.

В качестве примера он привёл «Северный поток», который с точки зрения инвестиций в энергетическую инфраструктуру является «самым значительным проектом в истории Европы».

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