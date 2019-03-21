Глава МИД Венгрии назвал «Северный поток» примером двойных стандартов Запада

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Политика западноевропейских стран в энергетических проектах представляет собой пример двойных стандартов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии назвал «Северный поток» примером двойных стандартов Запада
  • © Stefan Sauer/dpa
  • globallookpress.com

По его словам, у стран Западной Европы гораздо более тесные отношения с Россией, чем у Венгрии, они заключают с Москвой огромные сделки на сотни миллионов евро.

«И я ничего не имею против этого. Но я против двойных стандартов. А эти страны, вовсю критикуя Россию публично, вдали от глаз общественности ведут с Россией масштабный бизнес», — сказал Сийярто в интервью телеканалу «Россия 24».

В качестве примера он привёл «Северный поток», который с точки зрения инвестиций в энергетическую инфраструктуру является «самым значительным проектом в истории Европы».

«А это на минуточку совместный проект «Газпрома» и западноевропейских энергетических компаний. Повторюсь, я ничего плохого в этом не вижу. Но я выступаю против двойных стандартов. Помните, как отреагировали европейские СМИ, европейские элиты, да и Европейская комиссия, когда центральноевропейские страны решили заниматься совместно с «Газпромом» проектом «Южный поток»? Теперь же, когда в аналогичном проекте участвуют западноевропейские страны, никто и слова не скажет», — отметил глава МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о двойных стандартах, которые применяет Запад в отношении поставок газа из России.

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