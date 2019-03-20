Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России

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Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг журнала Forbes о самых надёжных банках в России.
Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России
  • Reuters

«В таблице приводятся рейтинги, которые составляются разными агентствами. И каждый из них имеет разные таблицы соответствия. Например, мы тоже составляли подобный список. На мой взгляд, те банки, которые, по мнению Forbes, находятся в нижней части, не всегда имеют низкие рейтинги», — заявил Путиловский.

По его словам, на месте обычных пользователей он бы ориентировался на первые 50 банков.

Ранее сообщалось, что первое место в рейтинге досталось ЮниКредит Банку, за ним следует Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк и замыкает пятёрку лидеров ВТБ.

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