В ЕЭК заявили о росте торгово-экономического сотрудничества с США

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и США усилили торгово-экономическое сотрудничество несмотря на санкционную политику Вашингтона. Об этом заявил помощник члена Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Фёдор Черницын.

«Несмотря на санкционную риторику, наше торгово-экономическое сотрудничество с США даже возросло», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, с 2015 года до настоящего времени объём торговли между ЕАЭС и США увеличился примерно на 20%.

Черницын добавил, что товарооборот между двумя сторонами в 2018 году составил $28,3 млрд. При этом в 2015 году он составлял $23,6 млрд. Также указывается, что поток инвестиций увеличился на 25%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии сообщала, что товарооборот между ЕС и ЕАЭС по итогам 2017 года увеличился на 20%.

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