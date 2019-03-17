Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в марте и апреле

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Саудовская Аравия сократит экспорт нефти до отметки ниже 7 млн баррелей в сутки в марте и апреле на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в марте и апреле
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Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

«Я думаю, что наша добыча в марте — апреле будет в районе 9,8 млн баррелей в сутки. В апреле будет даже на 100 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в марте. И экспорт в эти два месяца будет ниже 7 млн баррелей в сутки. То есть мы снова сильно ограничили наши поставки», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки о сокращении добычи нефти в феврале по сравнению с январским уровнем.

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