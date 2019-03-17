Саудовский министр выразил оптимизм по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок
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- РИА Новости
«Завтра будут проведены встречи, у меня оптимистичный настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. Мы обсуждали это с министром энергетики Азербайджана», — приводит его слова РИА Новости.
Заседание технического комитета ОПЕК+ пройдёт 17 марта в Баку. На следующий день запланирована встреча министерского мониторингового комитета.
Сообщалось, что в мероприятии примет участие министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо.