Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку

Министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит встречу ОПЕК+ в Баку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — сообщила она РИА Новости.

Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ намечено на 17 марта в Баку. На следующий день запланировано заседание министерского мониторингового комитета.

Ранее стало известно, что министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами посетит Москву 4—5 апреля для участия в межправкомиссии.