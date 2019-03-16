Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку

Короткая ссылка
Министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит встречу ОПЕК+ в Баку.
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — сообщила она РИА Новости.

Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ намечено на 17 марта в Баку. На следующий день запланировано заседание министерского мониторингового комитета.

Ранее стало известно, что министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами посетит Москву 4—5 апреля для участия в межправкомиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить