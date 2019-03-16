Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.
«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — сообщила она РИА Новости.
Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ намечено на 17 марта в Баку. На следующий день запланировано заседание министерского мониторингового комитета.
Ранее стало известно, что министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами посетит Москву 4—5 апреля для участия в межправкомиссии.