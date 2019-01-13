Пушков назвал цель заявлений посла США по «Северному потоку — 2»

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Соединённых Штатов в ФРГ Ричарда Гренелла, который допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока — 2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте», — написал Пушков в Twitter.

По его словам, США «побоку» принцип свободы торговли и суверенитет ФРГ.

«Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — заявил Пушков.

Ранее Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».

9 января сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода «Северный поток — 2».