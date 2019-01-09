Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.
Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2

«Более 400 км было уложено к концу 2018 года», — цитирует РИА Новости Мюллера.

По его словам, компания по-прежнему намерена завершить реализацию проекта к концу 2019 года. 

Ранее в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что «Северный поток — 2» реализуется в соответствии с разрешениями, полученными от стран ЕС. 

21 ноября сообщалось, что построено около 250 км газопровода

В конце декабря посол США Ричард Гренелл призвал ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2».

Эксперт Александр Камкин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» слова американского дипломата. 

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