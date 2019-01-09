Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»
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«Более 400 км было уложено к концу 2018 года», — цитирует РИА Новости Мюллера.
По его словам, компания по-прежнему намерена завершить реализацию проекта к концу 2019 года.
Ранее в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что «Северный поток — 2» реализуется в соответствии с разрешениями, полученными от стран ЕС.
21 ноября сообщалось, что построено около 250 км газопровода.
В конце декабря посол США Ричард Гренелл призвал ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2».
Эксперт Александр Камкин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» слова американского дипломата.