Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.

«Более 400 км было уложено к концу 2018 года», — цитирует РИА Новости Мюллера.

По его словам, компания по-прежнему намерена завершить реализацию проекта к концу 2019 года.

Ранее в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что «Северный поток — 2» реализуется в соответствии с разрешениями, полученными от стран ЕС.

21 ноября сообщалось, что построено около 250 км газопровода.

В конце декабря посол США Ричард Гренелл призвал ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2».

Эксперт Александр Камкин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» слова американского дипломата.