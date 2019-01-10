Эксперт прокомментировал прогноз Всемирного банка по мировой экономике в 2019 году
- Reuters
«Показатели сами по себе очень неплохие, если смотреть на мировую экономику в целом. Прогнозы регулярно меняются, изменения связаны с моделью их составления. Цифры не берутся с потолка», — заявил он.
Как отметил Ракша, Всемирный банк всегда отталкивается от предыдущих показателей: если, например, цены на нефть падали, то и прогноз закладывался с падением.
По мнению эксперта, для объективной картины нужно взять несколько прогнозов и свести их к среднему арифметическому.
Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев в разговоре с RT допустил, что одна из причин снижения прогноза роста мирового ВВП может быть связана с появлением условных признаков новой рецессии в глобальной экономике.