«Нафтогаз» подтвердил готовность главы компании принять участие в переговорах по газу

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Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев примет участие в трёхсторонней встрече по газу в Брюсселе, сообщили в пресс-службе компании.
«Нафтогаз» подтвердил готовность главы компании принять участие в переговорах по газу
  • РИА Новости

«Мы подтверждаем готовность А. Коболева принять участие в трёхсторонних переговорах 21 января», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.

По его словам, заседание будет основано на прогрессе, достигнутом на предыдущих политических и экспертных раундах.

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