«Нафтогаз» подтвердил готовность главы компании принять участие в переговорах по газу
- РИА Новости
«Мы подтверждаем готовность А. Коболева принять участие в трёхсторонних переговорах 21 января», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.
По его словам, заседание будет основано на прогрессе, достигнутом на предыдущих политических и экспертных раундах.