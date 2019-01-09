В ФАС оценили рост стоимости бензина в регионах России в пределах 1,7%

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, заявил глава управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

«В ряде регионов мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», — цитирует Манохина ТАСС.

По его словам, в основном цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, которые обосновывают это увеличением НДС.

Махонин отметил, что динамика укладывается в договорённости, достигнутые нефтяниками и правительством осенью 2018 года.

Ранее в РТС отметили рост цен на топливо на АЗС крупных нефтекомпаний.

По данным Московской топливной ассоциации, в столице бензин и дизтопливо за две недели подорожали на 19—50 копеек.