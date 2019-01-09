Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на бензин на АЗС крупных нефтяных компаний
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- РИА Новости
«Розничные цены на заправках начали корректироваться в соответствии с изменениями законодательства, в частности с увеличением НДС. Этот рост незначительный, 50—70 копеек», — заявил Гордеев.
По его словам, существенного роста цен на бензин в рознице в ближайшее время ожидать не стоит.
Ранее стало известно, что с 1 января стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросла на 60—79 копеек.