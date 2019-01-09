Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на бензин на АЗС крупных нефтяных компаний

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что крупные нефтяные компании во время новогодних праздников подняли цены на бензин на своих АЗС.

«Розничные цены на заправках начали корректироваться в соответствии с изменениями законодательства, в частности с увеличением НДС. Этот рост незначительный, 50—70 копеек», — заявил Гордеев.

По его словам, существенного роста цен на бензин в рознице в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что с 1 января стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросла на 60—79 копеек.