Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на бензин на АЗС крупных нефтяных компаний

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Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что крупные нефтяные компании во время новогодних праздников подняли цены на бензин на своих АЗС.
Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на бензин на АЗС крупных нефтяных компаний
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Розничные цены на заправках начали корректироваться в соответствии с изменениями законодательства, в частности с увеличением НДС. Этот рост незначительный, 50—70 копеек», — заявил Гордеев.

По его словам, существенного роста цен на бензин в рознице в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что с 1 января стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросла на 60—79 копеек.

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