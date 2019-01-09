ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, 10 января, снизился на 2,55 рубля — до 76,9066 рубля.

Reuters

Это следует из данных Банка России. Официальный курс доллара уменьшился на 2,39 рубля — до 67,0795 рубля. Ранее независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.