ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, 10 января, снизился на 2,55 рубля — до 76,9066 рубля.
- Reuters
Это следует из данных Банка России.
Официальный курс доллара уменьшился на 2,39 рубля — до 67,0795 рубля.
Ранее независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.
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