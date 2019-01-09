ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, 10 января, снизился на 2,55 рубля — до 76,9066 рубля.
ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля
  • Reuters

Это следует из данных Банка России.

Официальный курс доллара уменьшился на 2,39 рубля — до 67,0795 рубля.

Ранее независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.

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