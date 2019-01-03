Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

Курс в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже перешагнуть этот рубеж, считают аналитики.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, курс доллара по итогам 2019 года составит 66—69 рублей, пишет «Российская газета».

Как отмечается, основным негативным фактором влияния на валюту останется риск дальнейшей реализации и усиления западных санкций.

«В обозримой перспективе мы не ожидаем значительной нейтрализации геополитических угроз и полагаем, что санкционное давление на Россию в 2019 году будет нарастать», — считает эксперт.

Факторами давления на рубль в 2019 году также будут ужесточение монетарной политики развитых стран и обострение торговых противоречий между США и Китаем.

При этом нефтяной рынок может стать фактором как наиболее существенной поддержки рубля, так и его ослабления, отметил эксперт.

При пессимистичном сценарии для нефтяных цен, который предполагает их снижение в следующем году до $40—50, курс доллара может подняться и до 75 рублей, полагает Покатович.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, курс российской валюты по итогам 2019 года составит 67 рублей за доллар.

В ноябре экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.