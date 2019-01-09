Bloomberg: Трамп стремится к торговой сделке с Китаем ради стабильного роста на биржах
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Белом доме.
Трамп надеется, что сделка позволит оживить финансовые рынки, которые сильно просели в последнее время из-за опасений по поводу затянувшегося торгового противостояния двух стран.
При этом уточняется, что многие в Белом доме хотели бы более продолжительных переговоров, чтобы пресечь торговые злоупотребления Китая и добиться долговременных изменений в экономической политике страны.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил о завершении торговых переговоров Китая и США.
Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.