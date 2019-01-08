Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.

«Сейчас, как говорят экономисты, «тонкий рынок», то есть очень мало участников. И любая покупка или продажа может как очень сильно укрепить рубль, так и очень сильно его ослабить», — сказал Шабанов.

По его мнению, российская валюта будет демонстрировать волатильность. Коридор по отношению к доллару он определяет между 68 и 73 рублями.

Как отметил Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня», на рубль давит геополитика, а также повышение НДС.

«Кроме того, нельзя забывать, что ЦБ возвращается к своей практике закупки валюты на открытом рынке», — добавил эксперт.

Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович рассказал о курсе рубля в 2019 году.