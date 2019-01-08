Эксперт оценил введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил введение российским лидером Владимиром Путиным в эксплуатацию терминала по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

По словам эксперта, проект имеет политическое значение для России.

«Литва на сегодняшний день имеет очень сложные отношения с Россией из-за того курса, который взяло политическое руководство этой страны, в результате чего сейчас идут все эти манкирования перспективой прекращения газового транзита», — пояснил он.

Митрахович считает, что Россия открытием терминала в Калининграде показала, что у неё есть план на случай любых решений Вильнюса.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН прокомментировал введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде.