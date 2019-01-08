Эксперт оценил введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде
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- РИА Новости
По словам эксперта, проект имеет политическое значение для России.
«Литва на сегодняшний день имеет очень сложные отношения с Россией из-за того курса, который взяло политическое руководство этой страны, в результате чего сейчас идут все эти манкирования перспективой прекращения газового транзита», — пояснил он.
Митрахович считает, что Россия открытием терминала в Калининграде показала, что у неё есть план на случай любых решений Вильнюса.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН прокомментировал введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде.