Эксперт прокомментировал введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде

Короткая ссылка
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал введение российским лидером Владимиром Путиным в эксплуатацию терминала по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Эксперт прокомментировал введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Создание независимой от транспортировки по территории Литвы системы газового транзита по акватории Балтийского моря — то есть из России в Россию — насущно необходимо», — заявил он.

По его словам, это нужно, чтобы миновать Литву.

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН сказал, что в последние годы велась большая работа, чтобы построить в области дополнительные источники электроэнергии, работающие на газе, и получить терминалы, способные принимать сжиженный природный газ из любой точки планеты и использовать его для нужд региона.

«Риски были связаны с тем, что отношения России и стран Прибалтики ухудшались. Декларируются намерения прибалтийских государств выйти из большого энергетического кольца. Соответственно, прокладка газопровода через данные территории также сопряжена с высокими рисками», — пояснил Пикин.

Ранее сообщалось, что строительством терминала занимались более двух тысяч работников «Газпрома» и множество подрядных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить