Эксперт прокомментировал введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал введение российским лидером Владимиром Путиным в эксплуатацию терминала по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

«Создание независимой от транспортировки по территории Литвы системы газового транзита по акватории Балтийского моря — то есть из России в Россию — насущно необходимо», — заявил он.

По его словам, это нужно, чтобы миновать Литву.

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН сказал, что в последние годы велась большая работа, чтобы построить в области дополнительные источники электроэнергии, работающие на газе, и получить терминалы, способные принимать сжиженный природный газ из любой точки планеты и использовать его для нужд региона.

«Риски были связаны с тем, что отношения России и стран Прибалтики ухудшались. Декларируются намерения прибалтийских государств выйти из большого энергетического кольца. Соответственно, прокладка газопровода через данные территории также сопряжена с высокими рисками», — пояснил Пикин.

Ранее сообщалось, что строительством терминала занимались более двух тысяч работников «Газпрома» и множество подрядных компаний.