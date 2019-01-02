Кудрин рассказал о темпах роста реальных доходов россиян по итогам 2018 года

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения почти не выросли в 2018 году, при этом инфляция в стране оказалась выше, чем прогнозировалось.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Счётная палата даёт предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал об объёме профицита российского бюджета по итогам 2018 года.

В ноябре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин допустил инфляцию выше 4% к концу 2018 года.