Кудрин рассказал о темпах роста реальных доходов россиян по итогам 2018 года
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- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Счётная палата даёт предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал он.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал об объёме профицита российского бюджета по итогам 2018 года.
В ноябре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин допустил инфляцию выше 4% к концу 2018 года.