Кудрин рассказал о темпах роста реальных доходов россиян по итогам 2018 года

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Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения почти не выросли в 2018 году, при этом инфляция в стране оказалась выше, чем прогнозировалось.
Кудрин рассказал о темпах роста реальных доходов россиян по итогам 2018 года
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Счётная палата даёт предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал об объёме профицита российского бюджета по итогам 2018 года.

В ноябре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин допустил инфляцию выше 4% к концу 2018 года.

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