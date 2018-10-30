В ФАС отметили повышение цен на топливо в октябре

Федеральная антимонопольная служба наблюдает рост цен в октябре на дизельное топливо и бензин приблизительно на 1% и 0,25% соответственно. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

«О ситуации на рынке судят не по заявлениям (нефтяных компаний. — RT), а по динамике цен. В октябре установился определённый рост цен, в большей степени он имел место по дизельному топливу — примерно на 1%, в меньшей степени по бензинам — где-то на 0,25%. Но такие показатели есть», — цитирует его Интерфакс.

По словам замглавы ведомства, «конъюнктура рынка такова, что цены растут».

«Плюс вопросы, связанные с акцизами, изменением курса рубля (отвязка курса рубля от цен на нефть на мировом рынке). Это существенно повышает зависимость внутреннего рынка от цен на мировом рынке», — добавил Голомолзин.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Козак в среду, 31 октября, проведёт совещание по ситуации на топливном рынке.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.