Козак назвал высоким риск введения заградительных пошлин на нефть

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Вице-премьер России Дмитрий Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты как высокую, передаёт Интерфакс.
Козак назвал высоким риск введения заградительных пошлин на нефть
  • Reuters

По его словам, этим инструментом придётся воспользоваться в случае, если достигнутые договорённости не помогут.

«Рынок есть рынок — нам придётся вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке. Она может быть введена буквально на следующей неделе», — сказал Козак.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения запретительных пошлин для стабилизации цен на нефтяном рынке.

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