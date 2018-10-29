Козак назвал высоким риск введения заградительных пошлин на нефть

Вице-премьер России Дмитрий Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты как высокую, передаёт Интерфакс.

По его словам, этим инструментом придётся воспользоваться в случае, если достигнутые договорённости не помогут.

«Рынок есть рынок — нам придётся вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке. Она может быть введена буквально на следующей неделе», — сказал Козак.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения запретительных пошлин для стабилизации цен на нефтяном рынке.