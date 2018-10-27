В Татарстане предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности показали рост 3,3%

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В Татарстане предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности показали рост производства в 3,3% за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт «Реальное время» со ссылкой на данные Татарстанстата.
В Татарстане предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности показали рост 3,3%
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Проблем в обеспеченности сырьём перерабатывающие предприятия не имеют, при этом значительные объёмы сельхозпродукции мы всё ещё отправляем за пределы республики, и у отрасли огромные резервы роста», — заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Титов.

Он отметил, что запланировано строительство 18 районных агропромышленных парков, где создадут помещения для переработки сельхозпродукции. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что объём производства пищевых продуктов в Крыму в январе — августе 2018 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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