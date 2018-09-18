Объём производства продуктов питания в Крыму вырос на 15,9% в январе — августе

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Объём производства пищевых продуктов в Крыму в январе — августе 2018 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «Крыминформ».
Объём производства продуктов питания в Крыму вырос на 15,9% в январе — августе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В частности, рост отмечен в производстве мяса крупного рогатого скота (на 116,1 тонны), свинины (на 697,4), молока, кроме сырого (на 874,4), творога (на 259,6), сметаны (на 130,8 тонны).

По данным пресс-службы Крымстата, также вырос объём производства минеральной питьевой воды, копчёных колбасных изделий.

Объём производства пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшился на 2553,4 тонны, крупы — на 655,8 тонны, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 575,1 тонны.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём господдержки молочной отрасли Удмуртии на 12 лет превысит 23 млрд рублей.

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