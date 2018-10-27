Die Welt заявила о парадоксальном росте российской экономики

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Вопреки ужесточению западных санкций, впервые за несколько лет бюджет России исполнен с профицитом, пишет Die Welt.
Die Welt заявила о парадоксальном росте российской экономики
  • РИА Новости

Как отмечается, помимо возросшей цены на нефть, положительную роль в этом процессе сыграли и другие факторы.

Издание указывает, что показатели экономического развития России удивили многих наблюдателей.

«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе всё произошло как раз наоборот», — пишет газета.

Подчёркивается, что российская экономика и её бюджет находятся в лучшем состоянии, чем предполагалось многими.

Причинами «сенсационной прибыли» российских компаний и бюджета называются высокая цена на нефть и «новая динамика рубля».

Несмотря на традиции, российская валюта более не развивается пропорционально цене на нефть, указывается в статье.

Кроме того, удешевление рубля привело к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными отечественные, в результате чего импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Летом 2017 года немецкие СМИ также писали, что экономика России справилась с падением цен на нефть и санкциями.

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