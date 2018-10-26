Эксперт оценил заявление о неизменной позиции Германии по «Северному потоку — 2»

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер о том, что позиция властей Германии относительно «Северного потока — 2» остаётся неизменной.
Эксперт оценил заявление о неизменной позиции Германии по «Северному потоку — 2»
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«Сейчас ситуация такова, что Германия пытается сгладить газовый вопрос между Украиной и Россией: Берлин заинтересован в «Северном потоке — 2» и рассчитывает на выгоды от этого проекта», — заявил он.

Со своей стороны, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН выразил мнение, что для Германии это бизнес-проект, а не политический.

«Поэтому его активно лоббируют немецкие предприниматели. Правительство в данном случае вынуждено с ними считаться», — полагает он.

Ранее МИД России ответил на критику «Северного потока — 2» в Польше.

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