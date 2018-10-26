Росстат сообщил о росте цен на топливо в сентябре

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По данным Росстата, средние цены на бензин в России в сентябре на 0,1% выше, чем в августе.
Росстат сообщил о росте цен на топливо в сентябре
  • РИА Новости

«Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%», — приводит РИА Новости данные ведомства.

Как уточняется, с начала года бензин подорожал на 8,9%, а по сравнению с сентябрём 2017 года — на 11%.

В Росстате добавили, что повышение цен на бензин на АЗС в сентябре наблюдалось в 36 субъектах России.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство изучает возможности для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году.

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