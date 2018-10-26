СМИ: Банки перечислили на кредитные карты россиян 374,3 млрд рублей за полгода

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Банки перечислили на кредитные карты россиян 374,3 млрд рублей за последние шесть месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.
СМИ: Банки перечислили на кредитные карты россиян 374,3 млрд рублей за полгода
  • РИА Новости

Эта цифра не только в два раза превысила прошлогодние показатели, но и стала рекордной за последние четыре года — с первого полугодия 2014-го.

Средний лимит по карте увеличился на 23%, до 70,9 тыс. рублей. Количество заёмщиков по кредитам выросло на 57%, до 5,2 млн человек.

В январе—июне банки выдали 5,3 млн карт, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом объём кредитования в сегменте вырос на 93%.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что число выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,7%.

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