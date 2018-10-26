СМИ: Банки перечислили на кредитные карты россиян 374,3 млрд рублей за полгода

Банки перечислили на кредитные карты россиян 374,3 млрд рублей за последние шесть месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.

Эта цифра не только в два раза превысила прошлогодние показатели, но и стала рекордной за последние четыре года — с первого полугодия 2014-го.

Средний лимит по карте увеличился на 23%, до 70,9 тыс. рублей. Количество заёмщиков по кредитам выросло на 57%, до 5,2 млн человек.

В январе—июне банки выдали 5,3 млн карт, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом объём кредитования в сегменте вырос на 93%.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что число выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,7%.