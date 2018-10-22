Число выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,7%

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Количество выданных потребительских кредитов в Удмуртии сократилось на 6,7% по сравнению с первыми тремя кварталами 2017 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Число выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,7%
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

За девять месяцев 2017 года кредитные организации региона выдали 56,3 тыс. потребкредитов, а в 2018-м — 52,6 тыс.

По данному показателю республика занимает 26-е место среди российских субъектов.

Лидерами по числу выданных кредитов названы Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкирия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года, чем за аналогичный период 2017-го.

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