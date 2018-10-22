Число выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,7%
- РИА Новости
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За девять месяцев 2017 года кредитные организации региона выдали 56,3 тыс. потребкредитов, а в 2018-м — 52,6 тыс.
По данному показателю республика занимает 26-е место среди российских субъектов.
Лидерами по числу выданных кредитов названы Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкирия.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года, чем за аналогичный период 2017-го.