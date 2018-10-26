В Moody's заявили, что суверенный рейтинг России не понизится из-за санкций США

Короткая ссылка
Старший вице-президент, ведущий аналитик Moody’s по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу заявила, что возможное ужесточение американских санкций в отношении России не приведёт к понижению её суверенного рейтинга.

Об этом она сказала в интервью РИА Новости

По её словам, если будут введены более жёсткие санкции против России, то в агентстве, вероятно, «возьмут паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня».

«Тем не менее, такое развитие событий (ужесточение санкций), как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Moody's улучшили прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить