В Moody's заявили, что суверенный рейтинг России не понизится из-за санкций США
Об этом она сказала в интервью РИА Новости.
По её словам, если будут введены более жёсткие санкции против России, то в агентстве, вероятно, «возьмут паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня».
«Тем не менее, такое развитие событий (ужесточение санкций), как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Moody's улучшили прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году.