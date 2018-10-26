В Moody's заявили, что суверенный рейтинг России не понизится из-за санкций США

Старший вице-президент, ведущий аналитик Moody’s по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу заявила, что возможное ужесточение американских санкций в отношении России не приведёт к понижению её суверенного рейтинга.

Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

По её словам, если будут введены более жёсткие санкции против России, то в агентстве, вероятно, «возьмут паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня».

«Тем не менее, такое развитие событий (ужесточение санкций), как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Moody's улучшили прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году.