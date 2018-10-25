Саудовская Аравия пока не собирается дополнительно наращивать добычу нефти

Саудовская Аравия не намерена дополнительно наращивать добычу нефти при сохранении текущих условий рынка. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

«Я не ожидаю увеличения производства (нефти. — RT), если не изменится конъюнктура и не произойдёт сильное сокращение добычи в каком-либо государстве по сравнению с сегодняшним уровнем», — рассказал министр на полях форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

По его словам, производство нефти уже было увеличено в достаточной степени, что в результате привело к стабилизации рынка.

Более того, как отметил аль-Фалех, на сегодняшний день уже исчезло беспокойство, охватившее рынок в середине года, когда США объявили о санкциях против экспорта иранской нефти.

«Произошёл переход от сокращения мировых запасов нефти к их постепенному увеличению. В настоящее время мы внимательно наблюдаем (за этим процессом. — RT) и будем делать всё необходимое для сохранения текущих объёмов. Мы не позволим этим запасам расти или падать до опасного уровня», — добавил аль-Фалех.

Говоря об итогах прошедшего форума, министр отметил, что мероприятие во всех отношениях прошло успешно. Даже несмотря на дипломатический скандал и бойкотирование конференции многими участниками, на мероприятии всё равно присутствовало значительное число людей, включая делегации из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Европы, США и Латинской Америки.

«Как мы видим, этот инвестиционный форум прошёл успешно по всем критериям. В его работе участвовали представители государств, компаний, известные деятели, эксперты со всего мира. Мы рады тому, что Россия была широко представлена на форуме: Российский фонд прямых инвестиций, другие российские компании подписали много соглашений», — заключил аль-Фалех.

23 октября в Саудовской Аравии стартовал экономический форум Future Investment Initiative.