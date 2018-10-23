«Газпром»: Польша увеличила закупку российского газа

Короткая ссылка
Польша является одним из лидеров повышения спроса на российский газ и увеличила его закупку почти на 10%, заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Газпром»: Польша увеличила закупку российского газа
  • РИА Новости

«Польша находится в числе стран — лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной месяцев она увеличила его закупку почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года», — цитирует ТАСС Миллера.

По его словам, объём достиг 8,9 млрд кубометров газа.

«Для сравнения: столько газа мы поставили в Польшу за весь 2015 год», — добавил он.

Ранее в «Газпроме» также заявили, что в 2018 году увеличили поставки газа в Польшу почти на 10% на фоне антироссийской риторики.

17 октября стало известно, что Польша подписала 20-летний контракт на поставку СПГ из США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить