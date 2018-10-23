«Газпром»: Польша увеличила закупку российского газа
- РИА Новости
«Польша находится в числе стран — лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной месяцев она увеличила его закупку почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года», — цитирует ТАСС Миллера.
По его словам, объём достиг 8,9 млрд кубометров газа.
«Для сравнения: столько газа мы поставили в Польшу за весь 2015 год», — добавил он.
Ранее в «Газпроме» также заявили, что в 2018 году увеличили поставки газа в Польшу почти на 10% на фоне антироссийской риторики.
17 октября стало известно, что Польша подписала 20-летний контракт на поставку СПГ из США.