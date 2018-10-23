Сбербанк и ВТБ инвестируют не менее $1 млрд в региональную авиакомпанию

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что инвестиции в региональную авиакомпанию, создание которой обсуждают Сбербанк и ВТБ, должны составить не менее $1 млрд.
Сбербанк и ВТБ инвестируют не менее $1 млрд в региональную авиакомпанию
  • РИА Новости

«Трудно сейчас сказать, какой объём инвестиций потребуется в проект, это большой объём, это должно быть не меньше $1 млрд», — приводит РИА Новости слова Костина.

Он отметил, что создание такой авиакомпании возможно «при условии государственно-частного партнёрства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной».

Костин отметил, что идея создания авиакомпании принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. 

Ранее СМИ писали, что в случае реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране, ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу. Об этом говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

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