Сбербанк и ВТБ инвестируют не менее $1 млрд в региональную авиакомпанию

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что инвестиции в региональную авиакомпанию, создание которой обсуждают Сбербанк и ВТБ, должны составить не менее $1 млрд.

«Трудно сейчас сказать, какой объём инвестиций потребуется в проект, это большой объём, это должно быть не меньше $1 млрд», — приводит РИА Новости слова Костина.

Он отметил, что создание такой авиакомпании возможно «при условии государственно-частного партнёрства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной».

Костин отметил, что идея создания авиакомпании принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу.

Ранее СМИ писали, что в случае реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране, ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу. Об этом говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.