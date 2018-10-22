Эксперт оценил перспективы торговли России со странами Европы за рубли

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Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что Россия в ближайшие 20 лет не сможет торговать со странами Европы за рубли и поэтому должна иметь в балансе большой объём конвертируемой валюты.
Эксперт оценил перспективы торговли России со странами Европы за рубли
  • РИА Новости

По словам эксперта, европейцы предпочитают более твёрдые инструменты для расчётов.

«С другой стороны, стремление повысить объём расчётов в межгосударственных сделках в национальных валютах — стратегически правильно и отвечает национальным интересам России», — заявил Тереладзе.

Он отметил, что в вопросе перевода внешней торговли на рубли самое главное — создать условия, чтобы рубль был крепким и финансово стабильным.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы дедолларизации в России.

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