Эксперт оценил перспективы торговли России со странами Европы за рубли
- РИА Новости
По словам эксперта, европейцы предпочитают более твёрдые инструменты для расчётов.
«С другой стороны, стремление повысить объём расчётов в межгосударственных сделках в национальных валютах — стратегически правильно и отвечает национальным интересам России», — заявил Тереладзе.
Он отметил, что в вопросе перевода внешней торговли на рубли самое главное — создать условия, чтобы рубль был крепким и финансово стабильным.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы дедолларизации в России.