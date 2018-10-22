Акции компании «Яндекс» подорожали после заявления её сооснователя

Акции компании «Яндекс» выросли в цене на 7,65% на фоне заявлений её сооснователя Аркадия Воложа о том, что он не собирается продавать свою долю.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в пиковом значении цена акций компании достигла 1927 рублей за бумагу.

Как указывает агентство, ранее компания проинформировала, что Волож не намерен покидать «Яндекс» и не собирается продавать свою долю в компании (10% уставного капитала).

Воложу принадлежат акции компании класса Б, которые по уставу не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников.

Ранее стало известно, что USM Holdings передал контроль над своей долей в компании Mail.Ru Group менеджменту в лице генерального директора Бориса Добродеева.