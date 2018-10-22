USM Holdings передал контроль над долей в Mail.Ru менеджменту компании

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USM Holdings передал контроль над своей долей в компании Mail.Ru Group менеджменту в лице генерального директора Бориса Добродеева.
USM Holdings передал контроль над долей в Mail.Ru менеджменту компании
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя и совладельца холдинга Алишера Усманова.

«Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — говорится в сообщении.

По мнению предпринимателя, под их руководством холдинг ещё больше упрочит свою позицию на рынке

В августе стало известно, что Усманов продаёт свою часть акций лондонского футбольного клуба «Арсенал».

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