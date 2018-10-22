USM Holdings передал контроль над долей в Mail.Ru менеджменту компании
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя и совладельца холдинга Алишера Усманова.
«Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — говорится в сообщении.
По мнению предпринимателя, под их руководством холдинг ещё больше упрочит свою позицию на рынке
В августе стало известно, что Усманов продаёт свою часть акций лондонского футбольного клуба «Арсенал».