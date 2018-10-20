В Удмуртии наладят импортозамещающее производство электродвигателей для нефтегазопроводов

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Сарапульский электрогенераторный завод начал реализовывать инвестиционный проект по модернизации производства встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В Удмуртии наладят импортозамещающее производство электродвигателей для нефтегазопроводов
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Льготные кредиты на приобретение оборудования одобрили Фонд развития промышленности и Удмуртский фонд развития предпринимательства. Общая сумма льготного кредита — 100 млн рублей. Общая стоимость проекта — 143,9 млн рублей.

По информации ФРП, в настоящее время при производстве большинства отечественных приводов применяются импортные электродвигатели.

Благодаря проекту предполагается уменьшить зависимость российских производителей за счёт снижения доли импорта с 62% до 40%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что двум промышленным кластерам из Татарстана выделят субсидии на проекты импортозамещения.

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