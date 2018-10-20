В Удмуртии наладят импортозамещающее производство электродвигателей для нефтегазопроводов

Сарапульский электрогенераторный завод начал реализовывать инвестиционный проект по модернизации производства встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Льготные кредиты на приобретение оборудования одобрили Фонд развития промышленности и Удмуртский фонд развития предпринимательства. Общая сумма льготного кредита — 100 млн рублей. Общая стоимость проекта — 143,9 млн рублей.

По информации ФРП, в настоящее время при производстве большинства отечественных приводов применяются импортные электродвигатели.

Благодаря проекту предполагается уменьшить зависимость российских производителей за счёт снижения доли импорта с 62% до 40%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что двум промышленным кластерам из Татарстана выделят субсидии на проекты импортозамещения.