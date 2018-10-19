Эксперт прокомментировал снижение интереса россиян к криптовалюте

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что криптовалютная лихорадка в стране начинает сходить на нет.

Как полагает эксперт, спад ажиотажа произошёл, поскольку криптовалюта стала повседневным финансовым инструментом.

«Речь, видимо, о том, что уменьшилась волатильность этого рынка, он стал более цивилизованным, появились такие финансовые инструменты, как фьючерсы, всё большее количество традиционных трейдеров и фондов начинают в них участвовать», — сказал Припачкин.

Он прогнозирует, что в будущем произойдёт расширение области использования криптовалюты.

По мнению эксперта, все ожидают решения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которое может быть принято осенью и которое касается системы безопасности при использовании криптовалют.

«После этого начнётся новый этап развития. Будут новые требования к идентификации пользователей, чтобы убрать обвинения в использовании криптовалют в уголовно преследуемых действиях», — добавил Припачкин.

Ранее доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал об особенностях криптовалют.