Эксперт прокомментировал призыв США к Европе по «Северному потоку — 2»
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По мнению Перова, к призыву Вашингтона могут прислушаться в первую очередь страны Прибалтики и Украина.
«В Европе сильны проамериканские настроения. Польша на этой неделе заключила контракт на поставки СПГ, и это только первая ласточка», — сказал эксперт.
Как считает Перов, европейским странам проще будет превратить Польшу в «газовый хаб», чтобы самим не строить инфраструктуру. Помимо этого у самой Варшавы были идеи превратить страну в региональный газораспределительный центр, добавил эксперт.
Ранее политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».