Эксперт прокомментировал призыв США к Европе по «Северному потоку — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с Nation News прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла о том, что поддержка европейскими странами «Северного потока — 2» неприемлема, так как это усиливает энергетическую зависимость от России.

По мнению Перова, к призыву Вашингтона могут прислушаться в первую очередь страны Прибалтики и Украина.

«В Европе сильны проамериканские настроения. Польша на этой неделе заключила контракт на поставки СПГ, и это только первая ласточка», — сказал эксперт.

Как считает Перов, европейским странам проще будет превратить Польшу в «газовый хаб», чтобы самим не строить инфраструктуру. Помимо этого у самой Варшавы были идеи превратить страну в региональный газораспределительный центр, добавил эксперт.

Ранее политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».