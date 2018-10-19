ЦБ отозвал лицензию у «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка»

Банк России с 19 октября отзывает лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка», сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что указанный банк проводил, в том числе, «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки», а также «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе».

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка».

Также газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова передавала, что комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, который предполагает установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.