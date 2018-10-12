ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»

Центробанк России отозвал с 12 октября лицензию у московского «ПИР Банка».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО «ПИР Банк», рег. № 2655, г. Москва (приказ Банка России от 12 октября 2018 года №ОД-2646)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно рейтингу РИА Новости, банк на 1 сентября занимал 296-е место в банковской системе России.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Флора-Москва» и КОР (Волгоград).